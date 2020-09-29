Итоги дня: евро за 93, усиленная работа ГИБДД в Татарстане, санкции против Лукашенко
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 сентября.
- Сегодня курсы евро и доллара продолжили свой рост. Европейская и американская валюты уже достигли отметок в 93 и 79,67 рубля соответственно. Эксперты считают, что главной причиной падения рубля является политическая обстановка вокруг России.
- В Татарстане ГИБДД переходит на усиленный режим работы, поскольку с начала сентября на дорогах уже погибли 32 человека.
- «Татнефть» может получить возможность вернуть до 72 млрд рублей от налога на допдоход. Новый проект поправок в законодательство даст компаниям такую возможность в случае высоких цен на нефть.
- Москва вводит двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин объявил об этих долгих каникулах и подчеркнул, что в городе выявляют все больше простудных заболеваний и COVID-19.
- В Республике Алтай местные депутаты заговорили о вотуме недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину. Депутаты связывают этот шаг с «систематическим неисполнением» руководителем субъекта своих обязанностей.
- Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
- Президент РФ Владимир Путин считает беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию. Он также подчеркнул, что народы России и Белоруссии остаются братскими.
- Российские власти разработали новый проект антинаркотической политики. Его представят на заседании Совбеза.
- На сегодняшний день в Казани 20 классов в 15 школах закрыты на карантин. Эти меры приняты из-за сезонной вспышки заболеваемости ОРВИ.
- Журналисты рассказали о возможной отставке главы Дагестана Владимира Васильева. СМИ утверждают, что у губернатора проблемы со здоровьем. В качестве его преемника называют генерал-полковника, бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова Сергея Меликова.
- В Татарстане начнут внедрять «умные» камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц.
- В Казани, как и по всей России, стартует осенний призыв. В столице Татарстана призывные комиссии ждут около 4,5 тысячи молодых людей. Из них около 700 человек отправятся служить. Всего по России служить отправятся менее 130 тысяч человек.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством РФ сообщила о положительном опыте Татарстана по ситуации с коронавирусом в школах.
- Рифкат Минниханов, возглавляющий сегодня ГБУ «Безопасность дорожного движения», рассказал сегодня о своем отношении к нештрафуемому превышению скорости. Он считает правильной идею отменить этот отрезок в 20 км/ч.
- В Казани же отменили национальный конгресс кардиологов, который был назначен на 29 сентября — 1 октября. Федеральный Минздрав распорядился проводить все форумы, конгрессы и семинары в дистанционном режиме.
- Зато татарстанская столица примет чемпионат мира по борьбе корэш. Около ста спортсменов из 25 стран мира съедутся на соревнования, которые пройдут со 2 по 4 октября.
- В США на 92-м году жизни скончался эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах.
- Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко арестован. Сыну бывшего губернатора региона инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Евгений КалашниковОбщество
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