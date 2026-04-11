В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь — видео

Теперь делегация ФАП доставит огонь в Россию к Пасхе

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщила делегация Фонда Андрея Первозванного. Момент схождения благодатного огня транслировали на телеканале «Спас».

— Он сошел, слава Богу, он сошел, — говорили ведущие телепередачи.

Отмечается, что благодатный огонь сошел примерно через пять минут после того, как в храм вошел патриарх Иерусалимский Феофил III. Это произошло около 14:13 мск.

Делегация ФАП, прилетевшая в Израиль в Страстную пятницу, получила благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию к Пасхе, пишет РИА «Новости».

Напомним, что в 2026 году Пасха выпала на 12 апреля. Во всех городах России в храмах проведут пасхальное богослужение. Так, в Казани митрополит татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начнется служба в 00:00 12 апреля. После службы к храму подъедут три ночных автобусах, которые развезут пассажиров по домам, но останавливаться будут по требованию.



Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность в регионе во время празднования Пасхи.

Никита Егоров