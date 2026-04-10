Названо количество космонавтов-пенсионеров в России и размер их пенсии

Большинство «космических пенсионеров» живут в Москве и Московской области

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в России насчитывается 88 бывших космонавтов, которые находятся на пенсии. Такие данные озвучил Соцфонд.

Отмечается, что 77 космонавтов-пенсионеров — мужчины, 11 — женщины. Большинство «космических пенсионеров» (76 мужчин и 10 женщин) живут в Москве и Московской области. По одному представителю героической профессии — в Омской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии космонавтов составляет 1 млн рублей. Так, космонавт 1-го класса может получать до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей. Как правило, размер пенсии у таких специалистов составляет 85% от ежемесячного дохода, сообщал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, чьи слова приводил ТАСС.

— На «космическую» пенсию имеют право граждане, работавшие в должностях: космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, инструктор — космонавт-испытатель, инструктор — космонавт-исследователь. Мужчинам необходимо иметь выслугу лет в космической отрасли не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20. При этом в летно-испытательном подразделении мужчины должны отслужить не менее 10 календарных лет, а женщины — не менее 7,5 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник посвящен первому полету человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1». Тогда корабль стартовал с космодрома Байконур, впервые в мире Гагарин совершил орбитальный облет Земли. Полет продлился 108 минут.

Никита Егоров