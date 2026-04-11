В Татарстане проходит региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

Площадки обустроят на базе ведущих предприятий и образовательных учреждений региона

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начались соревнования регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Мероприятие организуют в рамках национального проекта «Кадры», сообщила пресс-служба Минтруда республики.

В конкурсе оценят 23 профессиональные компетенции. Площадки обустроят на базе ведущих предприятий и образовательных учреждений региона.

Начался регэтап конкурса 1 апреля с состязаний агрономов на полях КГАУ, завершат его в августе. Последними будут соревноваться машинисты бульдозеров в поселке Джалиль.

Заявки на участие смогут подать и специалисты, и их работодатели при условии, что кандидат является гражданином России и имеет как минимум трехлетний стаж работы. Подробнее — на сайте конкурса.

Никита Егоров