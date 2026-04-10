Минниханов обсудил с Экмекчибашы развитие сотрудничества Татарстана и Турции

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы развития сотрудничества с председателем Турецко-Российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибашы. Встреча состоялась 10 апреля в Доме правительства РТ, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в автопромышленности, станкостроении и металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме, строительстве и IT-сфере.

Минниханов на встрече подчеркнул, что для Татарстана имеет большое значение развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с партнерами из Турции. Он добавил, что республика выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией. Товарооборот Татарстана с Турцией достигает 5 млрд долларов.

Комитет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) был основан в 1986 году. Он занимается оказанием помощи турецким компаниям в ведении бизнеса за рубежом, а также координированием частного сектора в рамках международных отношений, стимулированием деятельности частного сектора и организацией визитов деловых делегаций и официальных встреч. Сейчас DEIK охватывает 152 деловых совета по сотрудничеству с разными странами. В состав комитета входят 1 600 представителей советов из более чем 750 компаний.

Никита Егоров