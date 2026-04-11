Рынок труда Татарстана показал рост зарплат и вакансий

Республика заняла первое место в ПФО по спросу на работников, опередив другие регионы округа

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в марте 2026 года было открыто более 23,3 тыс. вакансий, что составляет 18% от общего числа предложений работы в Приволжском федеральном округе. Республика заняла первое место среди регионов округа по объему спроса на персонал. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики hh.ru.

Наиболее востребованными специалистами стали менеджеры по продажам и работе с клиентами — на них пришлось 1,7 тыс. вакансий, или 9% от общего числа. На втором месте оказались продавцы-консультанты и кассиры (более 1 тыс. вакансий, 5%). Далее следуют водители, курьеры и бухгалтеры — по 3% вакансий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также в десятку востребованных профессий вошли врачи (2%), повара, пекари и кондитеры (2%), разнорабочие (2%), администраторы (2%), а также упаковщики и комплектовщики (2%).

При этом на рынке труда сохраняется дефицит кадров по ряду направлений. Наиболее выражен он среди дворников — 1,6 резюме на вакансию. Также нехватка наблюдается среди врачей (2,2), заведующих аптекой (2,6), фармацевтов-провизоров (2,7) и агентов по недвижимости (3,0). Недостаток специалистов отмечается и среди главных врачей и заведующих отделениями (3,5), администраторов (3,6), зоотехников (3,8) и продавцов-консультантов (3,8). Нормальным считается уровень от 4,0 до 7,9 резюме на одну вакансию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам марта составила 81,5 тыс. рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемый уровень дохода достиг 80 тыс. рублей, показав рост на 9%. В целом по Приволжскому федеральному округу медианная предлагаемая зарплата составляет 70 тыс. рублей.

Напомним, что среднемесячная начисленная зарплата работников предприятий и организаций в Татарстане по итогам 2025 года составила 90 515 рублей. В то же время в Москве этот показатель равен 180 861 рублю, а в Санкт-Петербурге — 121 475 рублям.

Ариана Ранцева