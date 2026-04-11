За сутки в двух селах Татарстана освободились от воды 15 приусадебных участков
В селе Беляево за один день уровень воды снизился на 40 см
В селах Молькеево и Беляево Кайбицкого района Татарстана освободились от воды 15 приусадебных участков. Это стало возможным с окончанием процесса весеннего таяния льда на реках Бирля и Урюм, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По состоянию на 11 апреля гидрологическая обстановка в районе следующая: в селе Беляево (река Бирля) за сутки уровень воды снизился на 40 см и продолжает снижаться дальше. В поселке Молькеево (река Урюм) уровень воды тоже продолжает снижаться, река вошла в пойму.
В ГУ МЧС России по Татарстану круглосуточно проверяют информацию о паводковой обстановке, а также каждый день контролируют работу оперативных групп муниципальных образований, следящих за паводковой обстановкой.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Татарстана затопило пять низководных мостов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».