За сутки в двух селах Татарстана освободились от воды 15 приусадебных участков

В селе Беляево за один день уровень воды снизился на 40 см

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В селах Молькеево и Беляево Кайбицкого района Татарстана освободились от воды 15 приусадебных участков. Это стало возможным с окончанием процесса весеннего таяния льда на реках Бирля и Урюм, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По состоянию на 11 апреля гидрологическая обстановка в районе следующая: в селе Беляево (река Бирля) за сутки уровень воды снизился на 40 см и продолжает снижаться дальше. В поселке Молькеево (река Урюм) уровень воды тоже продолжает снижаться, река вошла в пойму.

В ГУ МЧС России по Татарстану круглосуточно проверяют информацию о паводковой обстановке, а также каждый день контролируют работу оперативных групп муниципальных образований, следящих за паводковой обстановкой.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Татарстана затопило пять низководных мостов.

Никита Егоров