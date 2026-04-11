«Найдите крупную госкорпорацию и предложите свою идею»

Александр Овчинников рассуждает о природе стартапов в России и делится наиболее эффективным подходом к новаторству

Фото: Реальное время

Кандидат исторических наук Александр Овчинников в интервью главному редактору «Реального времени» Александру Третьякову рассуждает об историческом контексте стартапов в России, как современным новаторам не повторить судьбу Левши и какой путь к успеху наиболее близкий.



— Почему, на ваш взгляд, деятельность, связанная со стартапами, потребовала теоретического обоснования?



— Стартапы — явление модное, но не до конца у нас в России понятое. Их идея родилась в условиях обезличенной рыночной экономики, которая, как показал немецкий социолог Макс Вебер (1864—1920), укоренена в протестантской этике. В протестантизме (одном из направлений христианства) существует догмат о предопределении: человек в течение жизни может «угадать» свое предопределение, стремясь к успеху, — например, продуцируя и реализуя идеи (как в случае со стартапом) и пуская прибыль в оборот. В российских традиционных религиях (православии и исламе) отношение к богатству иное, поэтому капитализм в России развивается «не благодаря, а вопреки» (вспомним тот же исламский банкинг, витиевато обходящий запрет Корана иметь дела с ростовщиками).

— Как особенности советской экономической системы повлияли на формирование условий для стартапов в постсоветской России?

— В СССР существовала система, где правящий класс представлял собой группу управленцев (так называемую номенклатуру), владевших благами в зависимости от занимаемой в иерархии ступени. После распада СССР не сложился класс свободных предпринимателей, чей капитал основан на частной собственности, — именно такой класс мог бы стать основой для стартапов. В 1990‑е годы многие торговавшие на рынках так и не превратились в крупных предпринимателей и не создали свои бизнес‑империи.

— Какие особенности российской экономической системы затрудняют развитие стартапов?

— В России с конца 1990‑х годов формируется государственно‑монополистический капитализм, при котором развитие малого бизнеса и его превращение в средний или крупный практически невозможно. В отличие от Запада, где государство играет посредническую роль между разными силами общества и защищает частную собственность, в России традиционно велика роль государства. Это создает специфические условия для предпринимательства.

— Как государство относится к стартапам и какие противоречия здесь возникают?

— Государство демонстрирует двойственное отношение к стартапам. С одной стороны, оно призывает развивать стартапы, предлагает поддержку (например, финансирование для студенческих проектов), с другой — создает бюрократические барьеры: после получения финансирования начинается период отчетности, который может демотивировать молодых начинающих предпринимателей.

— В чем заключается интерес крупных компаний к стартапам в условиях государственно‑монополистического капитализма?

— Крупные компании заинтересованы в стартапах не как в конкурентах, а как в играющих на вторых ролях помощниках. Они объявляют конкурсы идей, привлекают студентов и изобретателей: если идея оказывается полезной, компания ее реализует и выплачивает автору вознаграждение. Это напоминает опыт СССР, где существовало движение рационализаторов и новаторов: рабочие подавали предложения, которые рассматривались инженерами, а на реализацию выделялись средства из заводского фонда.

— Почему в России сложно построить крупный бизнес «с нуля», в отличие от некоторых западных примеров?

— В России социально‑политическая жизнь определяет экономические процессы, в то время как на Западе экономика формирует социально‑политическую реальность. Российские идеологи (например, А.Г. Дугин) утверждают, что экономика должна быть не самоцелью, а средством для человека. Ориентация на либеральный англосаксонский путь может привести Россию в тупик. Кроме того, множество примеров показывает, что в России путь от малого бизнеса к крупному предприятию затруднен из‑за специфики экономической и политической системы.

— Какую роль играют университеты в развитии стартаперского движения в России?

— Многие университеты сотрудничают с крупными корпорациями и развивают стартаперское движение среди молодежи. Это создает дополнительные шансы для молодых инноваторов: участвуя в таких программах, они могут привлечь внимание потенциальных работодателей и инвесторов.

— Какие рекомендации вы могли бы дать человеку, который хочет заняться стартаперской деятельностью в России?

— Историку видится целесообразным следующий путь: найти крупную государственную корпорацию (или компанию с государственным участием), изучить, как в ней организована работа со стартап‑идеями, есть ли связи этой компании с вузом, в котором он учится, проанализировать доступные материалы (например, публикации сборников венчурных форумов) и затем предложить свою идею. Работа с государством дает стабильность и перспективу, в том числе возможность трудоустройства в госкорпорации. Также важно учитывать роль социальных связей — они играют значительную роль в российском бизнесе.