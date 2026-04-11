В Самарской области суд арестовал казанца за хищение 2 млн рублей у семьи погибшего бойца СВО
Молодого человека заключили под стражу
19-летнего жителя Казани подозревают в хищении 2 млн рублей у пожилых родителей военнослужащего из Самарской области, погибшего на СВО. Кинель-Черкасский районный суд уже арестовал подозреваемого, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Судья также удовлетворил ходатайство следствия, в итоге казанца заключили под стражу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данной статье, жителю Казани теперь может грозить до 10 лет тюрьмы.
Потерпевшими по делу признаны пенсионеры из Кинель-Черкасского района, потерявшие сына во время СВО. Постановление в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что житель Казани незаконно установил оборудование для игры в покер в квартире. Однако в итоге его деятельность пресекли правоохранители.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».