Назван разрыв между пенсиями у жителей Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга

Петербургские пенсионеры получают на 1 342 рубля больше, чем московские

В среднем пенсии в Татарстане на 2 247 рублей меньше, чем в Москве, и на 3 589 рублей меньше, чем в Санкт-Петербурге. Причем петербургские пенсионеры получают на 1 342 рубля больше, чем московские. Расчеты сделаны на основе опубликованных на портале Соцфонда данных о размере пенсий неработающих пенсионеров.

Отметим, что на начало 2026 года средний размер пенсии у неработающих пенсионеров в Татарстане составляет 27 003 рубля. В свою очередь, пенсия у москвичей на заслуженном отдыхе при аналогичных условиях достигает 29 250 рублей, а в Санкт-Петербурге — 30 592 рубля.

При этом разница между самой высокой и низкой средней пенсией в регионах России в феврале 2026 года составила свыше 23 328 рублей. Так, максимальный средний размер пенсии зафиксирован на Чукотке (41 943 рубля), а минимальный — в Дагестане (18 615 рублей). Такие данные следуют из статистики Соцфонда.

Ранее сообщалось о количестве космонавтов-пенсионеров в России и размере их пенсии. Большинство «космических пенсионеров» живут в Москве и Московской области.

Также был назван разрыв между зарплатами в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.

