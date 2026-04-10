В Татарстане затоплены три моста, но один «освободился» от воды

За 10 апреля от воды освободился один низководный мост в поселке Кият Буинского района Татарстана. Однако три моста в республике еще подтоплены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Также в Татарстане затоплены грунтовые дороги в двух муниципальных районах и 15 приусадебных участков в двух селах.

— В результате подтоплений пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена. Объездные пути имеются. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники МЧС круглосуточно собирают информацию о паводковой обстановке, ежедневно контролируют работу оперативных групп муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой.

Ранее в Казани и других городах Татарстана 10 апреля пошел снег.

Также жителей республики предупредили о гололеде и тумане 10—11 апреля.

Никита Егоров