«Движение первых» проведет в Татарстане 238 смен летом

В 45 муниципалитетах республики запланированы 192 профильные и тематические смены, а также региональные проекты и форумы для детей и подростков

Летом 2026 года в Татарстане пройдут 238 тематических смен для детей и подростков в рамках «Движения первых», сообщила пресс-служба организации.

В 45 муниципалитетах республики запланированы 192 профильные и тематические смены: пять региональных и 187 муниципальных. Во всех лагерях состоится «День первых», где участники познакомятся с направлениями движения.

Также пройдут дополнительные проекты: 800 человек примут участие в «Биләр форум: «Первые», 3 000 — в проекте «Ура, авылга», 110 подростков поедут на форум «Татарстан — Мордовия» в Саранск.

Отдельно запланированы пять республиканских смен с родительским взносом:

«Команда Казани» (31 мая — 17 июня, 180 участников),

«Расскажи о главном!» (1—18 июля, 100 участников),

«Время первых: создавай и вдохновляй!» (25 июля — 11 августа, 177 участников),

«Открывай страну!» (25—31 июля, 40 участников),

«Береги планету!» (12—29 августа, 165 участников).

Ранее «Реальное время» писало, что молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс», который находится в подчинении Минмола РТ, опубликовал тендер на организацию питания в лагере «Сэлэт». На 41 млн рублей будут кормить как детей и молодежь, так и сотрудников.

Ариана Ранцева