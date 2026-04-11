Бизнес-обзор: Сбер вновь банкротит группу «Сокол», здание СК «Экострой» пустят с молотка

Чистопольский производитель нефтяных насосов изменил условия займов в «Альфа-банке» на общую сумму 13 млрд рублей

Под конец недели Сбер заявил, что намерен вновь добиваться банкротства ГК «Сокол» Дмитрия Соколова — крупного перевозчика и экс-владельца одноименного казанского футбольного клуба, — банк заключал с ним мировое соглашение в декабре 2025 года. Конкурсник обанкротившейся строительной компании «Экострой» объявил о продаже ее заложенного имущества: основного здания предприятия в Залесном и его земли. Чистопольская компания по производству насосов и другого оборудования для нефтедобычи «Новые технологии» поменяла условия кредита в «Альфа-банке» на 13 млрд рублей, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Сбер приземлит казанского «Сокола»

В пятницу Сбербанк заявил о своем намерении снова требовать банкротства транспортной группы «Сокол», с владельцем которой — Дмитрием Соколовым — в декабре урегулировал спор миром. Бизнесмен признал долг на 530 млн рублей и обязался погасить его до конца апреля 2027 года.

Согласно условиям мирового соглашения, он должен был вносить ежемесячно по 1,3 млн рублей до октября 2026-го, затем по 5 млн до марта 2027-го и 410 млн последним платежом. Вероятно, обязательства были сорваны, и Сбер решил обратиться в суд с новым иском к компании.

Транспортная компания «Сокол» была основана Дмитрием Соколовым в 2012 году. Занимается негабаритными грузоперевозками по России, ближнему и дальнему зарубежью автомобильным и железнодорожным транспортом. По данным сайта компании, она имела семь филиалов по стране, автопарк на 300 грузовиков, спецтехнику для доставки негабарита. За время работы перевезла свыше 20 тысяч негабаритных грузов. Однако на фоне финансовых проблем в прошлом году часть подразделений закрылась, а парк машин сократился примерно до 60 единиц.

Оборот ГК «Сокол» достиг пика в 2,7 млрд рублей в 2023 году, после чего постепенно снижался. В прошлом году компания впервые ушла в минус: выручка рухнула в 3,5 раза — до 580 млн, размер убытков составил 190 млн рублей.

В группу также входит строительная компания «Сокол Строит», которая работает субподрядчиком на многих дорожных стройках страны, в том числе на ВСМ Санкт-Петербург — Москва или башкортостанском участке трассы М-12. В прошлом году она также понесла убытки — около 5 млн при выручке в 24 млн рублей. Транспортный блок активно работал на нефтяных и газовых объектах, доставляя оборудование для добычи и другую технику. В условиях снижения прибыли и роста задолженности бенефициар группы продал футбольный клуб «Сокол», правда, и при новом собственнике команда не выжила.

Штаб-квартиру СК «Экострой» пустят с молотка

В четверг конкурсник обанкротившейся СК «Экострой» — крупного подрядчика промышленных строек в Татарстане — заявил о продаже залогового имущества компании. На торги в форме открытого аукциона выставляют основное здание предприятия в Казани на ул. Залесной, 4, а также несколько сопутствующих построек, землю и оборудование:

нежилое помещение, общая площадь 829,8 кв. м;

нежилое помещение, общая площадь 240,3 кв. м;

нежилое здание (административно-бытовой корпус с гаражом), общая площадь 586,2 кв. м;

здание ремонтно-эксплуатационного участка №2, общая площадь 154 кв. м;

земельный участок, общая площадь 3 880 кв. м;

оборудование для отопления (котел TKAN 100 зав. №101212113);

оборудование для отопления (котел TKAN 60 зав. №101014139).

Имущество продается единым лотом, начальная цена — 127,9 млн рублей с шагом в 5% и таким же задатком. Дата и время начала представления предложений о цене: 29 мая 2026 г. в 12:00.

Компания оказывала широкий спектр строительных работ, включая электромонтажные, кровельные и другие виды. Обслуживала и ремонтировала линии электроосвещения на дорогах Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области в рамках госзаказов. Основным заказчиком выступал Волго-Вятскуправтодор, который за пять лет заключил с предприятием контракты на 855 млн рублей.

СК «Экострой» также участвовал в ряде промышленных строек в Татарстане, в частности на объектах ТАНЕКО. Возводил в Казани гипермаркеты «Мегастроя», а в Москве — инфекционку и станции метро. Но в 2023 году положение компании пошатнулось — Следком завел уголовное дело в отношении учредителя Максима Леонтьева по признакам уклонения от уплаты налогов. Счета фирмы заблокировали, стройки практически остановились, задолженность перед контрагентами стремительно росла. В августе 2025 года компанию объявили банкротом. На тот момент общая сумма требований кредиторов в реестре достигла 859 млн рублей.

Чистопольский поставщик насосов уменьшил лимит по крупным кредитам

В среду татарстанский производитель насосов для нефтедобычи — чистопольская компания «Новые технологии» — провела крупную сделку. Предприятие заключило допсоглашения к двум кредитным договорам с «Альфа-банком»: от апреля 2020 года и мая 2022-го. Размер займа по каждому — 6,5 млрд рублей.

Согласно новым условиям, общий лимит задолженности по обоим кредитам уменьшается до 1 млрд рублей, а срок действия договора увеличивается до 30 июня 2029 г. Размер сделки составляет 26% от стоимости активов предприятия — 25 млрд рублей.

Компания специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Постоянные клиенты — «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». Кроме Чистополя имеет производственную площадку в Альметьевске, а также сервисные центры в Нефтеюганске, Бузулуке и Ноябрьске. Сообщалось, что компания готовит к открытию еще один центр в Нефтеюганске и несколько таких же в Латинской Америке — в Колумбии и Эквадоре.

СК «Экострой» на 80% принадлежит бизнесмену Евгению Игнатову, выходцу из структур альметьевского завода «Римера-Алнас», который после ухода из группы основал собственную компанию. Долей еще в 20% в обществе владеет Олег Думлер. В прошлом году оборот компании сократился на 16% до 17,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 295 млн.

Сокращение на КЭМЗ и долги застройщиков

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. Как выяснило наше издание, один из крупнейших отечественных производителей автогидроподъемников — «Казанский электромеханический завод» оказался на грани краха. По словам руководства, в прошлом году мощности предприятия были загружены наполовину, в первом квартале текущего — на 30%. Значительное падение спроса на продукцию вынудило КЭМЗ пойти на неординарные меры — сократить штат сотрудников на 70%. В условиях общего спада промышленного производства примерно пятая часть предприятий России может не пережить этот год, считают эксперты.

Задолженность по проектному финансированию в России выросла на 19% за год и достигла 10,1 трлн рублей. Долги татарстанских застройщиков за тот же период выросли на треть и превысили 272 млрд. Ситуация пока контролируемая, но указывает на ряд потенциальных рисков для стройотрасли, банков и экономики в целом, предупреждают эксперты. В ряде случаев возможны срывы сроков строительства жилья или заморозки отдельных проектов, подробности — в материале «Реального времени».