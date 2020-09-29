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Сын экс-губернатора Иркутской области арестован по обвинению в мошенничестве

16:52, 29.09.2020
Сын экс-губернатора Иркутской области арестован по обвинению в мошенничестве
Фото: sledcom.ru

Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко арестован по обвинению в мошенничестве на 185 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Левченко и еще одному фигуранту дела — директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку вменяют хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляка задержали в ноябре прошлого года, он был помещен под стражу в Москве. Затем его перевели под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Следком предъявил Андрею Левченко обвинение.

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