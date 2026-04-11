Синоптики оценили вероятность выпадения снега в Казани в апреле

В городе ожидается пасмурная погода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани больше не ожидается снега в апреле. Так, до 14 апреля включительно в городе сохранится пасмурная погода, но осадки ожидаются только в виде дождя 13 апреля. При этом температура днем поднимется до +10—16 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Напомним, что накануне в Казани выпал снег. При этом утром 11 апреля температура в городе опустилась до -1 градуса.

При этом 15 и 16 апреля в столице Татарстана установится ясная погода. Температура в эти дни повысится до +14 градусов в дневное время.

По предварительным данным, 17—19 апреля в Казани будет пасмурно. Однако осадков в городе не прогнозируется. Температура воздуха в этот период времени составит от +7 до +16 градусов.

Вплоть до 30 апреля в городе также ожидается преимущественно ясная погода. Из осадков возможен только дождь 23-го числа.

Напомним, что данные для прогноза погоды в «Яндекс Погоду» поступают с метеостанций, радиозондов и из других источников.

Ранее сообщалось, что температура в Татарстане в ночь с 11 на 12 апреля составит от +1 до +6 градусов.

Отметим, что митрополит Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начнется служба в 00:00 12 апреля.

Никита Егоров