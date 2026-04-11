Пасха без поста: как меняются традиции россиян

Исследование показало снижение религиозных практик при сохранении интереса к празднику и его семейным и культурным смыслам

Большинство россиян не соблюдают Великий пост, но сам праздник Пасхи сохраняет значимость как культурное и семейное событие. Эксперты объясняют, почему так происходит.

Исследование выявило религиозные предпочтения россиян

Среди праздников лидирует Новый год — в 2026 году его назвали важным 61% опрошенных. В 2006 году показатель составлял 82%, в 2010-м — 77%, в 2014-м — 69%, в 2018-м — 60%, в 2020-м — 66%, в 2021 и 2022 годах — по 63%, в 2023 и 2024 годах — по 58%, следует из исследования ВЦИОМ*.

На втором месте — День Победы: в 2026 году его назвали важным 59% респондентов. Ранее показатель достигал 71% в 2018 и 2020 годах, затем снижался до 61% в 2024 году.

Международный женский день в 2026 году назвали важным 26% опрошенных (31% в 2006 и 2010 годах). Пасха — 22% (35% в 2006 году). Рождество Христово также — 22% (26% в 2006 году).



Почему же Пасха так важна для россиян, рассказала Анна Руфова, системный семейный, EMDR-психолог.

— Она отражает такие важные для многих ценности, как важность семьи, свободу творчества, значимость сообщества (друзей), любовь к вкусной еде и любовь к празднику. Не так важно соблюдать пост и быть активно воцерковленным, чтобы воплощать эти ценности — отметила психолог.

Отдельный блок исследования касается религиозной самоидентификации. В 2026 году 66% опрошенных отнесли себя к православию (76% в 2010—2011 годах, 62% в 2005 году). К исламу — 5% (7% в 2005 году, 8% в 2014 и 2016 годах).

Доля последователей буддизма составляла 1% или 0% в разные годы, католицизма — до 1%, иудаизма — 0% на протяжении всех замеров.

Число верующих без конкретной конфессии в 2026 году составило 5% (2—3% в предыдущие годы). Колеблющихся между верой и неверием — 5% (11% в 2005—2006 годах). Неверующими себя назвали 12% (16% в 2005 году).

Почти половина россиян планирует отмечать Пасху

Согласно результатам исследования, 49% респондентов точно будут праздновать, еще 24% ответили, что скорее будут это делать. В то же время 10% скорее не собираются отмечать праздник, а 15% заявили, что точно не будут. Еще 2% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин выражают готовность праздновать Пасху: 53% против 44% среди тех, кто точно намерен это сделать. Среди поколений наименьшая доля уверенных в праздновании отмечена у представителей поколения Z (2001 год рождения и моложе) — 36%. У младших миллениалов (1992—2000 годы рождения) этот показатель составляет 41%, у старших миллениалов (1982—1991 годы) — 48%.

Наиболее распространенной пасхальной традицией оказалось окрашивание яиц — ее назвали 15% опрошенных. Выпечку куличей и встречи с семьей указали по 10% респондентов. Еще 8% упомянули праздничное застолье, столько же — посещение кладбищ и поминовение усопших.

Хождение в храм отметили 5% участников опроса, освящение куличей и яиц — 4%. Столько же респондентов указали приготовление праздничных блюд. Биться яйцами и ходить в гости собираются по 3% опрошенных.

По 2% сообщили о таких традициях, как совместные встречи, прием гостей и обмен куличами и яйцами. При этом 44% респондентов заявили, что не имеют никаких пасхальных традиций, еще 3% выбрали вариант «другое».

Доля соблюдающих Великий пост остается низкой

Большинство россиян не соблюдают Великий пост, предшествующий Пасхе. По данным опроса, в 2026 году 74% респондентов заявили, что сохраняют обычный режим питания.

Частично соблюдают пост 18% опрошенных. Полностью придерживаются ограничений 4% респондентов, еще 2% сообщили, что собираются поститься только в последнюю неделю.

Динамика за предыдущие годы показывает, что доля тех, кто не меняет режим питания, колебалась в диапазоне от 69% до 83%. Минимальное значение было зафиксировано в 2017 году (69%), максимальное — в 2000 и 2011 годах (по 83%).

Доля частично соблюдающих пост варьировалась от 9% до 22%, при этом наибольший показатель также пришелся на 2017 год. Полностью соблюдали пост в разные годы от 2% до 6% респондентов.

Индекс строгости соблюдения поста в 2026 году составил 14 пунктов. Для сравнения, в 2017 году он достигал 16 пунктов, а минимальные значения — 8 пунктов — фиксировались в 2000 и 2011 годах.

Почему же россияне отмечают праздник, если не соблюдают пост?

Более 36% жителей страны отмечают Пасху, не соблюдая поста. Чем обусловлено данное явление? На этот вопрос нам ответила Анна Руфова.

— Пасха — праздник веры. Веры в светлое, в доброе. Это время, когда собираются семьями, когда вместе красят яйца, выбирают куличи. Это день, когда «можно» после большого периода, когда «нельзя». Это переходный праздник между весной и летом, это время добрых улыбок, ярких красок, творчества, — рассказала изданию психолог.

А если посмотреть на это с духовной точки зрения? В этом вопросе нам поможет священнослужитель Даниил Белов.

— Причины, по которым люди не держат пост или соблюдают его в меньшей мере, бывают разными. Кто-то имеет проблемы со здоровьем, а кто-то только начинает делать первые шаги в духовной жизни. Это не должно быть преградой к празднованию Пасхи. Путь к Богу у каждого свой, неповторимый. Главное, чтобы он привел человека ко Христу — и тогда он сможет познакомиться с тихой, вечной, но в то же время ликующей пасхальной радостью. За пасхальным богослужением читаются такие слова: «Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого... постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне», — поделился священнослужитель.

Ариана Ранцева