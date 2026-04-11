Жители Татарстана чаще заказывают обучение и бытовые услуги

Спрос на курсы вырос втрое, а на уборку, ремонт техники и садовые работы — до двукратного роста

В Татарстане зафиксирован рост спроса на различные услуги, особенно связанные с крупными покупками, обучением и бытовыми задачами. Об этом свидетельствуют данные «Авито Услуг», которые есть в распоряжении «Реального времени».

Наиболее заметный рост отмечен в сегменте консультаций по недвижимости — интерес к ним увеличился более чем вчетверо. Также вырос спрос на услуги бухгалтеров и финансистов — на 41%.

Существенно увеличился интерес к организации мероприятий. Услуги профессиональных организаторов праздников стали востребованы в 3,7 раза чаще, а оформление и декор — почти втрое.

Жители региона стали активнее инвестировать в обучение и развитие. Спрос на курсы по различным профессиям и ведению бизнеса вырос в три раза.

Отдельно отмечается рост активности среди пользователей старшего возраста. Представители категории 55+ чаще интересуются обучающими программами в сфере красоты и здоровья — на 15%, а также занятиями спортом и танцами — на 2%.

Пользователи в возрасте 55—64 лет стали чаще обращаться и к технологическим услугам. Спрос на настройку игровых приставок увеличился на 33%, а на помощь с подключением интернета — на 9%.

Также вырос интерес к услугам, связанным с ведением хозяйства. Спрос на озеленение и уход за садом и огородом увеличился на 17%, на земляные работы — на 9%.

В сфере бытовых услуг зафиксирован рост делегирования повседневных задач. Спрос на простую уборку увеличился более чем вдвое, на генеральную уборку — на 29%, а чистка ковров стала востребованнее на 9%.

Кроме того, жители Татарстана чаще обращаются к специалистам по ремонту. Услуги по починке холодильников и морозильных камер стали востребованы вдвое чаще, а ремонт кофемашин — на 63%.

Рост наблюдается и в других категориях услуг: спрос на дизайн интерьеров увеличился на 27%, а на установку дверей — на 24%.



Ариана Ранцева