Минниханов анонсировал ряд мероприятий в Татарстане по космической тематике

Раис Татарстана также напомнил, какой вклад внесла республика в космическую программу

В Татарстане проходит «Декада Гагарина», в рамках которой проведут ряд мероприятий по космической тематике, в первую очередь для подрастающего поколения. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов, чьи слова приводит его пресс-служба.

Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. В эти дни в России проходит первая российская Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина.

— В республике мы проводим «Декаду Гагарина в Татарстане», которая включает целый ряд образовательных и культурных мероприятий по космической тематике, в первую очередь для подрастающего поколения, — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан внес колоссальный вклад в советскую космическую программу. Например, в Казани работали главные конструкторы советской космонавтики — Сергей Королев и Валентин Глушко, в КАИ создали первую среди вузов страны кафедру реактивных двигателей, предприятия республики производили узлы и агрегаты для космической отрасли, перечислил раис.

Еще он напомнил, что главный конструктор многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» и ракетного комплекса «Энергия» Борис Губанов в свое время окончил КАИ.

Кроме того, среди уроженцев Татарстана, а именно Бугульмы, — Герой России летчик-космонавт Сергей Рыжиков, который в декабре прошлого года завершил свой третий многодневный космический полет.

Отметим, что 12 апреля в России также отметят один из главных христианских праздников — Пасху. Минниханов уже поручил обеспечить безопасность в Татарстане во время богослужения в местных храмах.

Никита Егоров