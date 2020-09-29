Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве из-за коронавируса

В Москве школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом», об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Но по рекомендации санитарных врачей каникулы пройдут единовременно во всех школах с 5 по 18 октября.

Также на это время свою работу приостановят учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Дистанционных занятий в период каникул не будет, написал градоначальник в своем блоге.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

За последние сутки в Москве выявили 2 217 случаев заражения COVID-19, умерли 23 пациента с коронавирусом.

На прошлой неделе мэрия Москвы разослала крупным предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку.

