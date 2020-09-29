Иностранные валюты обновляют максимумы: увидим ли мы евро по 100 рублей
У евро — новый максимум за четыре года
Уже вторую неделю курсы доллара и евро продолжают обновлять максимумы по отношению к рублю. Если на минувшей неделе курс евро пробил отметку в 90, а затем в 91 рубль, то сегодня зафиксирован курс в 93 рубля. Такой курс установился впервые с января 2016 года. По состоянию на 12.30 мск курс евро на Мосбирже составляет 93,15 рубля.
Аналогично растет и доллар: сегодня курс американской валюты составил 79,67 рубля по состоянию на 12.30 мск. Вместе с тем, как отмечают аналитики, доллар немного слабеет в паре к евро.
Параллельно с этими событиями начали снижение цены на нефть. По состоянию на 11 утра стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.20 утра во вторник составляет $42,25 за баррель, что на $0,18 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Позже, к 12.30, цена упала до отметки в $42,15, в течение суток фиксировались и цены до $42,04 за баррель.
«Идут такие вещи, которые пугают нерезидентов»
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ» Андрей Верников называет основной причиной нестабильную политическую ситуацию вокруг России, которая периодически подогревается свежими новостями.
Пока тяжело определить, как долго продлится падение рубля, продолжает Верников. Однако есть событие, которое должно ощутимо повлиять на курс рубля и за которым стоит следить уже сегодня — это дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.
— Если будет победа Байдена — это новые санкции против России. Судьбы финансовых рынков развивающихся стран сейчас не в наших руках, — добавляет Верников.
Юрий Юденков, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, называет иные причины.
— На сегодня Центробанк уменьшил свои объемы игры на бирже. Второе — в условиях неопределенностей из-за пандемии активизировались спекулянты. Вот эта фраза — «доллар и евро имеют тенденцию к росту, она говорит людям о том, что если они сейчас купят валюту, то через год она будет стоить дороже. Естественно, это стимулирует спекулянтов. Да и граждан мотивирует хранить сбережение в валюте. Играют свою роль и цены на нефть — все вместе это дает ажиотаж на валютной бирже. Народ не верит в рубль.
Вместе с тем сегодня стало известно, что в период с 1 октября по 30 декабря Центробанк 2020 года продаст на внутреннем валютном рынке валюту на 184 млрд (2,9 млрд в день). Это может сыграть на пользу курсу рубля, говорит Юденков, но лишь на время.
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