Иностранные валюты обновляют максимумы: увидим ли мы евро по 100 рублей

У евро — новый максимум за четыре года

Уже вторую неделю курсы доллара и евро продолжают обновлять максимумы по отношению к рублю. Если на минувшей неделе курс евро пробил отметку в 90, а затем в 91 рубль, то сегодня зафиксирован курс в 93 рубля. Такой курс установился впервые с января 2016 года. По состоянию на 12.30 мск курс евро на Мосбирже составляет 93,15 рубля.

Аналогично растет и доллар: сегодня курс американской валюты составил 79,67 рубля по состоянию на 12.30 мск. Вместе с тем, как отмечают аналитики, доллар немного слабеет в паре к евро.

Параллельно с этими событиями начали снижение цены на нефть. По состоянию на 11 утра стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.20 утра во вторник составляет $42,25 за баррель, что на $0,18 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Позже, к 12.30, цена упала до отметки в $42,15, в течение суток фиксировались и цены до $42,04 за баррель.

«Идут такие вещи, которые пугают нерезидентов»

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ» Андрей Верников называет основной причиной нестабильную политическую ситуацию вокруг России, которая периодически подогревается свежими новостями.

— Первый момент — и другие валюты развивающихся стран (например, турецкая лира) сейчас не в очень хорошем состоянии. Второй момент — чисто политический. То Белоруссия, то Навальный — явно такие вещи, которые пугают нерезидентов, и они плохо покупают ОФЗ — скорее продают и выводят все в доллары.

Пока тяжело определить, как долго продлится падение рубля, продолжает Верников. Однако есть событие, которое должно ощутимо повлиять на курс рубля и за которым стоит следить уже сегодня — это дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.



— Если будет победа Байдена — это новые санкции против России. Судьбы финансовых рынков развивающихся стран сейчас не в наших руках, — добавляет Верников.

Юрий Юденков, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, называет иные причины.

— На сегодня Центробанк уменьшил свои объемы игры на бирже. Второе — в условиях неопределенностей из-за пандемии активизировались спекулянты. Вот эта фраза — «доллар и евро имеют тенденцию к росту, она говорит людям о том, что если они сейчас купят валюту, то через год она будет стоить дороже. Естественно, это стимулирует спекулянтов. Да и граждан мотивирует хранить сбережение в валюте. Играют свою роль и цены на нефть — все вместе это дает ажиотаж на валютной бирже. Народ не верит в рубль.

Вместе с тем сегодня стало известно, что в период с 1 октября по 30 декабря Центробанк 2020 года продаст на внутреннем валютном рынке валюту на 184 млрд (2,9 млрд в день). Это может сыграть на пользу курсу рубля, говорит Юденков, но лишь на время.

Кроме того, Юденков заявляет: вполне вероятно, что в будущем мы увидим дальнейший рост евро до «круглых» значений. «Если такими темпами будет продолжаться — да, не исключаю евро по 100 рублей», — говорит он.

Александр Артемьев