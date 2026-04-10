Татарстан занял пятое место по числу молодых предпринимателей в России

Наиболее популярным направлением стала торговля

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане более 35,5 тыс. жителей республики в возрасте до 35 лет зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Эта группа составляет почти треть от общего числа ИП в регионе и позволяет Татарстану занять пятое место в России по количеству молодых бизнесменов, напомнили в Минэкономики РТ.

Лидерами по этому показателю выступают Москва (112 тыс. молодых ИП), Московская область (89 тысяч), Краснодарский край (61 тыс.) и Санкт‑Петербург (54 тыс.).

Анализ сфер деятельности молодых предпринимателей Татарстана показывает, что наиболее популярными направлениями стали торговля — здесь заняты 12,6 тыс. ИП, транспортировка грузов, объединившая 10,7 тыс. предпринимателей, а также научно‑техническая деятельность, в которой задействовано около 3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом экосистема малого и среднего бизнеса республики остается устойчивой и динамично развивается: по состоянию на март текущего года в Татарстане действуют порядка 189 тыс. субъектов МСП, из которых около 121,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Ранее Татарстан отказался снижать ставку налога на прибыль до 12% для малых технологических компаний. Причина отказа — «напряженный бюджет». Напомним, с 1 января 2025 года субъектам России разрешили устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для МТК, зачисляемого в региональные бюджеты.



Рената Валеева