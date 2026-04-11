Поближе к родным: Ильшата Гафурова этапировали в свияжскую колонию строгого режима

По данным источников «Реального времени», решение об этом было принято несколько месяцев назад, но процедура затянулась

Бывший ректор Казанского университета и экс-глава Елабужского района Ильшат Гафуров вернулся в Татарстан в качестве осужденного. Его этапировали из СИЗО Москвы в исправительную колонию строгого режима №5 УФСИН по Татарстану в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района, сообщают источники «Реального времени».

В возвращении Гафурова на родину ничего удивительного нет. Еще в 2020 году в Уголовно-исполнительный кодекс РФ внесли поправки, позволяющие осужденным отбывать наказание в регионе проживания близких родственников. Цель — сохранение социальных связей.

По данным источников «Реального времени», Ильшата Гафурова с этапом доставили в Казань еще во вторник, 7 апреля, — в распределительный центр при колонии №19. А в среду перевезли к месту отбывания наказания — в свияжскую колонию, в данный момент он проходит через обязательную для всех вновь прибывших процедуру — карантин.

Напомним, приговор бывшему ректору КФУ и главе Елабуги вступил в силу еще в декабре 2025-го. Тогда Мосгорсуд внес в итоговое решение Савеловского суда Москвы существенные правки и сократил срок посадки Ильшата Гафурова с 22 до 18 лет колонии строгого режима, а еще отменил взыскание 60 млн рублей в пользу потерпевших, передав их иски на рассмотрение в гражданском порядке. Смягчение наказания обусловлено решением апелляционной инстанции объединить два эпизода тяжких обвинений Гафурова в один и квалифицировать его действия как подстрекательство к убийству елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

Этапировать осужденного в колонию органы ФСИН могли, лишь получив апелляционное определение Мосгорсуда по его делу. Именно с этим документом, как отмечают источники «Реального времени», и вышла загвоздка. В Мосгорсуде интересующихся его судьбой уверяли — отправили нужную бумагу в суд первой инстанции, в Савеловском — разводили руками. И так продолжалось несколько месяцев.

Свияжская колония строгого режима рассчитана на 1,5 тысячи сидельцев. По данным УФСИН, первые осужденные здесь появились еще в 30-х годах прошлого века, когда на базе совхоза ХОЗО НКВД ТАССР открыли исправительно-трудовую колонию на 200 человек. Сейчас в Свияжске сидят за тяжкие преступления — убийства, наркотики, изнасилования. А также — за взятки в особо крупном. В свое время самым известным сидельцем этой «зоны» стал бывший глава Верхнего Услона Александр Тимофеев. Там же отбывал наказание до перевода на принудительные работы бывший глава Фонда соцстраха в Татарстане, отец пятерых детей Павел Лоханов.

На старте СВО именно из «пятерки», по данным источников «Реального времени», сотрудники ЧВК «Вагнер» набрали больше всего зэков-добровольцев. Отсюда ушел и позже погиб бывший инкассатор Игорь Богаченко, осужденный с подельниками за захват броневика с 63 миллионами.

Ирина Плотникова