«Единством и доблестью сильна: Горная сторона в истории России»

В Дрожжановском районе Татарстана состоялась научно-практическая конференция

Фото: Роман Хасаев

Второй год подряд Дрожжановский район принимает на своей земле региональную научно-практическую конференцию, посвященную многовековой истории народов, проживающих на правобережье реки Волги. Организатором события выступает Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.

— Для нашего района это уже третья крупная конференция, посвященная изучению истории Дрожжановского края и в целом Горной стороны. Первая, организованная Казанским федеральным университетом и Институтом татарской энциклопедии, состоялась в 2015 году и стала мощным импульсом по научным поискам и исследованиям, результатом которых стала работа по созданию энциклопедии Дрожжановского района. И уже вторую конференцию мы проводим совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ, — приветствовал собравшихся на конференции историков, краеведов, работников системы образования района и просто тех, кто интересуется прошлым и настоящим родной земли, заместитель главы муниципального района Айрат Залялов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Год назад солидный десант ученых-историков и краеведов из Казани, Ульяновской области и Чувашии принимало село Нижнее Чекурское. На сей раз местом встречи единомышленников стал Дом культуры райцентра — села Старое Дрожжаное.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Вы знаете, что Горная сторона объединяет несколько муниципальных районов Татарстана и соседних регионов правобережья реки Волги, и в ней, как в капле воды, отражена вся история нашего государства Российского, история наших народов, проживающих на территории Республики Татарстан. И главная суть этой истории — это братство народов, проживающих на этой земле. Их объединяет общее многовековое прошлое, и самое главное: служение нашему российскому Отечеству, защита его рубежей и созидательный труд на благо нашей страны, на укрепление государственности, — подчеркнул в своем приветственном слове доктор исторических наук, действительный член Академии наук Республики Татарстан, директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Позже, в интервью «Реальному времени», он отметил огромную роль, что играют в изучении истории родного края сами местные жители — и профессиональные историки, и краеведы-любители. Не обошел вниманием и вклад бизнеса в успехи современной науки.

— Наше взаимодействие с Группой ТАИФ и лично Альбертом Кашафовичем Шигабутдиновым длится уже не один год и даже уже десятилетия. Мы благодарны и признательны за ту помощь, которая была нам оказана при создании фундаментальной семитомной «Истории татар» и переводе ее на английский язык. Сейчас этот научный труд есть в каждом крупном вузе и каждой крупной библиотеке мира. И еще один фундаментальный труд: «Золотая орда в мировой истории» — оксфордское издание, и тоже от ТАИФа была серьезная поддержка в подготовке переводов и в распространении по всему миру. Эта поддержка вывела нашу историческую науку — науку Татарстана на международный уровень. И, насколько я знаю, Альберта Кашафовича и Группу компаний ТАИФ в целом всегда волновало и волнует изучение темы героизма нашего народа в годы Великой Отечественной, в годы военных испытаний, в служении Отечеству. И во главе угла всегда стоит межнациональный мир и согласие. Сохранение этого мира и согласия. Согласитесь, ничего нет дороже этого. И что еще очень важно: укрепление этих основ нашего общества возможно лишь с опорой на историческое знание: верное, понятное, правдивое, объективное, основанное на реальных и подтвержденных источниках и исторической правде, — отметил Радик Салихов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Примечательно, что в день открытия конференции у Радика Римовича был день рождения. Именинника поздравили бурными аплодисментами, вручили поздравительный адрес от имени главы района — Марата Гафарова, а также экземпляр той самой Дрожжановской энциклопедии, о которой рассказывал Айрат Залялов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В свою очередь от своего имени и имени Института истории Радик Салихов передал району издание масштабного труда «Календарь Победы», созданного в сотрудничестве с Татарстанским отделением Российского военно-исторического общества, при поддержке администрации раиса Татарстана и лично Асгата Сафарова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова. Немало страниц этой книги, описывающих героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны, посвящены и выходцам из Дрожжановского района.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Часть докладов была посвящена именно этому этапу истории и вкладу представителей разных народов и национальностей — представителей исторической Горной стороны в общую Победу. Впрочем, нашлось место в выступлениях и погружению в гораздо более ранние периоды — во времена Российской империи, эпоху правления Иоанна Грозного, расцвета и падения Казанского ханства и Великой Булгарии.

«Реальное время» готовит развернутый материал по итогам научно-практической конференции «Единством и доблестью сильна: Горная сторона в истории России».

Арсений Фавстрицкий