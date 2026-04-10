Politico рассказало о скандальной встрече Трампа и генсека НАТО

Источник прямо заявил: «Все полетело к чертям. Вся беседа состояла из потока оскорблений»

Встреча президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, прошедшая ранее на этой неделе в Белом доме, оказалась напряженной и продлилась несколько часов. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, американский лидер на повышенных тонах выразил недовольство странами альянса из‑за их нежелания участвовать в операции против Ирана.

По словам одного из собеседников издания, беседа фактически свелась к потоку оскорблений — источник прямо заявил: «Все полетело к чертям. Вся беседа состояла из потока оскорблений».

Также, как утверждается, Трамп «судя по всему, угрожал сделать вообще что угодно» и дал понять Рютте, что рассматривает различные ответные меры в отношении стран НАТО. При этом конкретные шаги не уточнялись.

Ключевой темой, по данным Politico, стало скорейшее открытие Ормузского пролива: Трамп стремился добиться от союзников конкретных действий. В то же время Белый дом официально заявил, что американский президент не выдвигал главе НАТО каких‑либо четких требований.

Источники полагают, что визит Рютте в Вашингтон оказался своевременным: он позволил Трампу «выпустить пар», избежав публичных заявлений о каких‑либо ответных мерах в отношении альянса. Один из собеседников Politico отметил, что это можно считать уступкой по сравнению с предыдущими высказываниями президента — ситуация остается нестабильной, но альянсу повезло, что генсек оказался в Вашингтоне именно в этот момент.

Сам Марк Рютте в четверг охарактеризовал встречу как откровенную беседу «между друзьями».

Рената Валеева