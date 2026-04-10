Марат Ахметов: «Нам нужно быть достойными потомками Тукая»

В Камаловском театре прошли съемки лучших чтецов конкурса «Татар сүзе» для ТНВ

В Восточном зале Камаловского театра прошли съемки театрализованного поэтического представления «Татар сүзе — Тукай сүзе» («Татарское слово — слово Тукая). В нем приняли участие лучшие чтецы конкурса «Татар сүзе» («Татарское слово») за пять лет. Результат можно будет увидеть на канале ТНВ в день рождения главного татарского поэта.

«На сцене молодое поколение сейчас звучит изысканнее»

Подготовка к 26 апреля, когда республика будет отмечать 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, идет полным ходом. В театре Камала вчера прошли съемки представления «Татар сүзе — Тукай сүзе». Его главными участниками стали финалисты международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе» и известные артисты Татарстана. Организатором праздника выступила телерадиокомпания «Новый Век» совместно с Комиссией при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан.

Напомним, что конкурс «Татар сүзе» проходит с 2020 года. В прошлом году на него поступило 4 500 заявок из России и других стран. А всего за эти годы их было более 30 тысяч.

Ведущими вечера стали камаловский актер Фанис Зиганша и ведущая «ШАЯН ТВ» Марьям Заппарова. Вместе с ними на сцену вышли участники детской студии «Апуш», которые изображали то юных жителей деревни, то шакирдов, сочетая хитрые диалоговые мизансцены с играми. Отметим, что сценарий праздника написал Альберт Шакирова, а режиссером стала руководитель «Апуша» Алия Файзрахманова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зиганша, победитель прошлого года среди профессионалов, исполнивший в начале вечера стихотворение «Шагыйрь» («Поэт»), отметил:

— Очень уместно, что этот праздник покажут в день рождения Тукая, потому что на конкурсе мы чаще всего декламируем его стихи. В его поэзии есть произведения для разных поколений. Самое интересное — одно и то же стихотворение еще 10 лет назад звучало по-другому. Меняются акценты, подача, а самое приятное то, что на сцене молодое поколение сейчас звучит изысканнее.

Поэт, песенник, воспитатель

Действительно, на сцене выступали артисты разных возрастов — от юного Амира Гатауллина из Челнов («Кызыклы шәкерт», «Забавный ученик») до опытного Рината Каюмова из Башкортостана, исполнившего «Китмибез» («Не уйдем»).

Стихотворения чередовались с музыкой. Вокальный ансамбль Казанского музыкального колледжа, например, исполнил «Туган авылым», Рустам Хусаинов — «Әллүки», а Амелия Феофанова — «Тәфтиләү». Отметим, что такие сложные номера удались им с блеском.

Звучали на вечере и другие поэты. К примеру, семья Кәримовых-Нурмухаметовых из Тюлячей прочитала стихотворение «Без милләткә тап төшермик» («Не запятнаем нацию») Булата Ибрагимов, в конце продемонстрировав солидную родословную.

Зиганшой, кстати, список профи не ограничился. Нашли время выступить камаловец Ильнур Закиров, актер Тинчуринского театра Артем Пискунов (он не только читал, но и играл с «апушевцами»), вышла на сцену и поэт Лилия Гибадуллина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Финалов у вечера было несколько. Прозвучала песня «Тукай сүзе» («Слово Тукая») от Эльмира Низамова и Йолдыз Миннуллиной в исполнении победителей фестиваля «Сәйлән» и Алины Шарипжановой.

Представители народов Поволжья прочитали «Туган тел» («Родной язык») на марийском, удмуртском, чувашском, татарском, а завершился праздник коллективным исполнением неофициального гимна татар.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Знамя Тукая

— Я очень взволнован, — не скрывал эмоций гендиректор «ТНВ» Ильшат Аминов. — У нас прекрасные дети, люди, которые говорят на языке Тукая. Главный итог этих пяти лет — это то, что у нас есть поколение, которое смотрит в будущее, держа знамя Тукая.

— Наш язык — язык Тукая, — отметил исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана и председатель Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Марат Ахметов. — Наш год — год Тукая. И наше слово — слово Тукая. Потому что Тукай — это наша духовная кибла. В каждом его слове, стихотворении, коротком или длинном, лежит глубокая философия.

— Мы дети, которые с Тукаем родились, начали говорить, с которым мы росли. Мы сейчас живем духом Тукая, — добавил он. — Прошло уже больше века со дня его рождения, но до сих пор ни одно его слово, ни одно стихотворение нисколько не потеряло смысла. Его мысли подходят к любой эпохе. Нам нужно быть достойными потомками Тукая, ведь он нам завещал, чтобы татарский народ жил и процветал.