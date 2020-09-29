В Татарстане внедряют систему распознавания лиц

В Татарстане начнут внедрять умные камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Об этом сообщает Минцифры РТ.



По информации ведомства, в наделении камер наблюдения интеллектуальными способностями в республике есть необходимость. Так, станет возможным идентификация личности и распознавание государственных номерных знаков. Система поможет найти автомобили в розыске, выявить места скопления людей на охраняемых территориях и предупредить об этом оператора.

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Сперва умные камеры появятся в Альметьевске: 20 видеокамер подключат в общественных местах и 100 — в жилых зданиях. Подобная система уже работает в Москве. О готовности к установке умных камер сообщили в десяти городах России, в этом списке пока нет столицы Татарстана.

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе тестируют программу по распознаванию лиц. Первое устройство уже работает в генеральной дирекции предприятия.