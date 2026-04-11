Минниханов заявил, что качество жизни в Татарстане должно быть ближе к московскому уровню

Только тогда студенты, окончившие вузы Москвы, вернутся работать в республику

Фото: Роман Хасаев

Качество жизни в Татарстане должно приблизиться к уровню Москвы, чтобы студенты, окончившие московские вузы, вернулись работать в регион. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов, выступая на XI форуме «Мост Москва — Татарстан».

— Вы выбрали лучшие вузы Москвы, сумели поступить. Мы гордимся вами, молодежь наша. Наша задача, чтобы вы вернулись в Татарстан, чтобы мы вам создали хорошие условия. Качество жизни в Татарстане должно быть ближе к московскому, чтобы вас вернуть, — сказал руководитель республики.

Напомним, что форум, проходящий в Москве, а именно в Финансовом университете при правительстве России, организован, чтобы укрепить молодежные объединения Москвы и Московской области, а также помочь в социальной адаптации молодежи и привлечь молодых ребят к сотрудничеству с Татарстаном.

Помимо Минниханова, на этот форум также приехал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Глава автограда рассказал, как мама критикует его работу. Разговор матери и сына коснулся темы отсутствия денег на ремонт дорог в городе.

Никита Егоров