Суд Татарстана утвердил решение об аресте сына главы отдела полиции Заинска

Сейчас обвиняемый в коммерческом подкупе Артур Камалюков находится в СИЗО Бугульмы

Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд Татарстана арест начальника транспортного цеха АО «Заинский сахар» Артура Камалюкова по делу о коммерческом подкупе. По данным «Реального времени», отец этого фигуранта — глава райотдела полиции, после задержания и ареста сына ушел в отпуск.

На связь с Верховный судом РТ обвиняемый сегодня вышел из камеры СИЗО Бугульмы. И поддержал своего адвоката, который просил закрыть заседание от СМИ, чтобы избежать огласки. Ходатайство было отклонено.

На заседании рассматривали жалобы Камалюкова и его защитника на постановление Заинского горсуда от 18 марта о водворении под стражу. Арестованный называл эту меру пресечения незаконной, отрицал предъявленное ему обвинение, но при этом утверждал — мешать следствию не намерен. Его адвокат Иршат Низамов в апелляционной жалобе ставил под сомнение доказательства причастности.

Новый защитник начальника транспортного цеха Фархат Канафиев называл решение первой инстанции необоснованным, просил его отменить и избрать Камалюкову домашний арест либо запрет определенных действий. Он подчеркивал — никаких фактов в подтверждение доводов о возможном создании помех следствию, включая давление на свидетелей, следствие не представило. Такой информации нет даже в протоколах допросов семейной пары предпринимателей, которые выступают заявителями по этому делу. В то же время у Камалюкова есть двое несовершеннолетних детей, постоянное место работы и положительные характеристики.

Представитель прокуратуры РТ Дарья Медведева возражала против смягчения меры пресечения, и суд под председательством судьи Андрея Герасимова отклонил доводы апелляционных жалоб.

Напомним, дело против Артура Камалюкова возбудили в Заинском межрайонном отделе Следкома, в задержании участвовали сотрудники ФСБ. 24 марта Заинский суд арестовал его по подозрению в получении незаконных вознаграждений на сумму не менее 300 тысяч рублей. По версии силовиков, эту сумму он получил переводами от четы предпринимателей, которые несколько лет занимались перевозкой жома сахарной свеклы с завода АО «Заинский сахар», а в 2025-м впервые получили звонок с требованием поделиться прибылью и обещанием, что в этом случае проблем с оплатой услуг и подписанием нового договора не будет. Предприниматели платить согласились.

По данным «Реального времени», Камалюков на допросе отрицать факт получения денежных средств не стал, но объяснил их поступление возвратом долга. Подробности — в нашем материале.

