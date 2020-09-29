Путин отметил беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию

Президент России Владимир Путин отметил беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию и подчеркнул, что отношения Москвы и Минска остаются братскими и союзническими и не подвержены конъюнктуре. Такое заявление было сделано в ходе видеообращения к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, а также общая история, передает ТАСС слова российского лидера.

Путин рассказал, что о значимости сотрудничества двух стран он говорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи.

Ранее в Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а Владимир Путин заявлял, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться с ситуацией внутри страны.

