Казань попала в топ городов России с самыми удачно расположенными отелями

Эксперты оценивали близость к центру или зеленым зонам, транспортную доступность, наличие парковки и виды из окон

Казань заняла второе место в рейтинге городов России с самыми удобно расположенными отелями. Как показали результаты исследования, в 63% отзывов постояльцы хвалят отели столицы Татарстана за нахождение в центре, близость к вокзалу, пишет «Газета.Ru»со ссылкой на онлайн-сервис OneTwoTrip.

Отметим, что при составлении рейтинга эксперты проанализировали около 12 тыс. отзывов на 2 тыс. гостиниц в 100 самых популярных у путешественников городах страны. В категории «Лучшее расположение» эксперты оценивали долю отзывов, в которых гости отмечали близость к центру или зеленым зонам, транспортную доступность, наличие парковки и виды из окон.

На первом месте в этом топе оказался Великий Новгород. В 65% отзывов постояльцы оценили здешние места размещения туристов за близость к центру и реке. Особенно опрошенным понравилось то, что достопримечательности и пристани в большинстве своем находятся в пешей доступности от отелей. Замкнул тройку лидеров Петрозаводск. В этом городе 59% туристов высоко оценили близость объектов размещения к набережной и ж/д вокзалу.

На четвертом месте — Суздаль (58%), где путешественники выделили шаговую доступность кремля и наличие охраняемых парковок. В топ-5 попал Нижний Новгород (57%), где туристов привлекла близость к отелям набережной и местной главной пешеходной улицы с ресторанами и магазинами.

На 6—10-х местах рейтинга расположились Зеленоградск (56%), Кострома (55%), Светлогорск (54%), Иркутск(53%) и Калининград (52%). В этих городах отдыхающим понравилось удобство перемещения до моря, центра городов, вокзалов и других интересных туристических мест.

Никита Егоров