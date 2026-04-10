На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак сняли ограничения движения

15:41, 10.04.2026

Ограничительные меры вводили на участке с 131-го по 249-й км

На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак сняли ограничения движения
Фото: Динар Фатыхов

На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак сняли ограничения движения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

— В 14:20 10 апреля ограничения движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак на территории Республики Татарстан сняты, — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничения вводили на участке с 131-го по 249-й км.

Ранее сообщалось, что на М-12 под Мензелинском перекрыли движение в сторону Москвы из-за аварии.

Никита Егоров

Читайте также