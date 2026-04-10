На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак сняли ограничения движения
Ограничительные меры вводили на участке с 131-го по 249-й км
На трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак сняли ограничения движения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
— В 14:20 10 апреля ограничения движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак на территории Республики Татарстан сняты, — говорится в сообщении.
Напомним, что ограничения вводили на участке с 131-го по 249-й км.
