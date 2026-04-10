На одной из улиц Казани разрушился верхний свод канализационного коллектора
Ремонтные работы осложняются большой глубиной залегания коллектора
В Казани на ул. Шатурской разрушился верхний свод канализационного коллектора 1976 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».
На месте уже работают специалисты МУП «Водоканал». Они раскапывают рабочий котлован, чтобы заменить аварийный участок.
— Продолжается чистка коллектора диаметром 250 мм с использованием вакуумной машины. Работы осложняются большой глубиной залегания коллектора — 6 метров, а также наличием смежных коммуникаций, — говорится в сообщении.
Для бесперебойной работы канализационной системы по ул. Шатурской, Давыдова и Гидростроя, используя метод горизонтально направленного бурения, установили две временные напорные линии канализации.
Ремонтные работы планируют завершить к 19 апреля.
Ранее сообщалось, что более 350 случаев незаконного подключения к централизованным сетям выявили в Казани за 2025 год.
