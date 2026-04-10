Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Татарстане в день Пасхи

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье, 12 апреля, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Осадки настигнут республику из-за близости атмосферного фронта, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Температура в ночь с 11 на 12 апреля в регионе составит от +1 до +6 градусов. Однако днем в Татарстане потеплеет до +10 и даже +15 градусов.

— По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 13 апреля, прогнозируется теплая погода, местами с небольшим дождем, с дневными температурами от +11 до +16 градусов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что митрополит татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начало богослужения — в 00:00 12 апреля.



Также отметим, что в Казани запустят три ночных автобуса в пасхальную ночь. К 02:30 транспорт остановится у остановки «КАИ», расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Большой Красной. Он поедет с остановками по требованию пассажиров: первый автобус направится в Кировский, Московский и Авиастроительный районы, второй — в Ново‑Савиновский и Советский, а третий — в Вахитовский и Приволжский районы.

Никита Егоров