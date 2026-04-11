Президент «Рубина» Сафиуллин оценил невнятную игру команды Артиги

Казанский клуб забил всего один гол в последних трех матчах чемпионата

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин отреагировал на третью подряд невнятную игру команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Подопечные Франка Артиги не смогли обыграть дома «Оренбург» (0:0).

Сафиуллин сказал, что к тренерскому штабу пока претензий нет.

— Невнятная игра команды? Да, есть такое. Но идет становление команды, все нормально. Пока претензий к Артиге нет, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» забил всего один мяч в последних трех матчах чемпионата. При этом казанская команда не проигрывает в РПЛ на протяжении пяти игр кряду.

Следующий матч «Рубин» проведет 18 апреля в Казани с «Акроном» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин