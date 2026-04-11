В Татарстане направят 503 млн рублей на ремонт трассы Р-239

Работы на участке км 74+350 — 88+800 планируют завершить к сентябрю 2027 года

В Татарстане на участке федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном планируется ремонт слоев износа. Речь идет об отрезке с км 74+350 по км 88+800.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на проведение работ предусмотрено более 503 млн рублей.

Начало работ запланировано на 15 мая 2026 года, завершение — на 25 сентября 2027 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит 2 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2026 году по нацпроекту в республике планируется отремонтировать более 200 км региональных дорог, а также привести в нормативное состояние более 10 искусственных сооружений.

Ариана Ранцева