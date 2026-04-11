В аэропорту Казани задержано три рейса на прилет и вылет

Минувшей ночью в Татарстане не объявляли режим ракетной или беспилотной опасности

Фото: Динар Фатыхов

В казанском аэропорту вылет рейса TK 430 в Стамбул (Турция) перенесен почти на шесть часов. Самолет вылетает из столицы Татарстана в 13:15, а регистрация на рейс начнется в 9:45, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Также в аэропорту Казани задержаны два рейса на прилет. Так, рейс DP 6843 из московского Шереметьево приземлится в столице Татарстана в 12:45, что почти на час позже, чем планировалось ранее. Помимо этого, на час задерживается рейс RT 556 (Новый Уренгой). Самолет из города в Ямало-Ненецком автономном округе России совершит посадку в Казани в 09:20.

Отметим, что минувшей ночью в Татарстане не объявляли режим ракетной или беспилотной опасности. При этом за ночь силы ПВО сбили над регионами России 99 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Казани накануне днем и вечером шел снег. Осадки лежат на дорогах города и сегодня. В утренние часы температура в городе опустилась до -1 градуса. Тем не менее, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в республике потеплеет до +14 градусов.

Никита Егоров