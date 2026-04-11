«Мам, на дороги денег нет»: мэр Челнов рассказал, как родня критикует его работу

Родители градоначальника направляют его к раису Татарстана Рустаму Минниханову за деньгами на ремонт дорог

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Мама мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, 91-летняя Таслима Габдулхаковна, часто критикует работу своего сына. Об этом сообщил глава автограда, выступая на XI форуме «Мост Москва — Татарстан». Напомним, что мать градоначальника живет в Бугульме.

— Приезжает часто в Набережные Челны, ну и, честно говоря, меня «строит». Едет по городу и говорит: «Улым, у тебя там что-то порядка нет, дороги не очень отремонтированные, мусор валяется». Я говорю: «Мам, ну на дороги денег нет». Она говорит: «Ну езжай к Рустаму Нургалиевичу, проси, он же твой начальник, — рассказал мэр автограда.

Напомним, что форум проходит в Финансовом университете при правительстве России в Москве. Среди выступающих на площадке — лица, чьими успехами гордится Татарстан. Организатор мероприятия — полномочное представительство республики в России. Среди главных целей форума — укрепить сотрудничество молодежных объединений Москвы и Московской области, помочь в социальной адаптации молодежи и привлечь молодых ребят к сотрудничеству с Татарстаном.

Среди гостей форума — раис Татарстана Рустам Минниханов, космонавт-испытатель, родившийся в Бугульме, Сергей Рыжиков, олимпийская чемпионка Алина Загитова и другие.

Никита Егоров