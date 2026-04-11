Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

На дорогах прогнозируют образование гололедицы и наката

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туман и гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, восточный 4—9 м/с. Температура составит от +5 до +10 градусов, местами до +14 градусов. Утром кратковременное образование снежного покрова, на дорогах образование гололедицы и наката.



Галия Гарифуллина