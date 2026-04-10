Бизнесмен из Челнов Гафаров потребовал от Собчак удалить интервью после одного звонка

Он также заявил, что сам лично заказал интервью и даже якобы отправил 10 тыс. долларов редактору выпуска

Предприниматель из Набережных Челнов, основатель финансовой пирамиды Gafarov& Partners Эрик Гафаров прервал интервью с журналисткой Ксенией Собчак, потребовав также удалить запись. Беседа состоялась еще летом 2025 года в Нидерландах, но Собчак опубликовала ее на своем YouTube-канале только сейчас.

В интервью Гафаров рассказал, как оказался в Нидерландах, где получил политическое убежище. Он отмечал, что «попал в очень сложную ситуацию в Турции», в связи с чем ему пришлось «как-то спасать свою жизнь и жизни других людей». На фоне проблем с документами, он смог проникнуть лишь в самолет, летевший в Амстердам.

Он также назвал Gafarov& Partners «мегастартапом», который пользовался невероятным успехом в России. Эта задумка сразу начала быстро развиваться, пользовалась популярностью в Татарстане, Челнах. По итогу он достиг оборота в 120 млн долларов через 8—9 месяцев.

— Пытались нас убить, нас похищали, пытали, стреляли, были покушения, — заявил Гафаров.

Собчак, в свою очередь, отметила, что Гафаров умышленно не упомянул про построение данного бизнеса на ставках. Бизнесмен и основатель не стал отрицать этого факта, а только показал толстовку, сказав, что она стоит десятки млн долларов.

На претензию о гарантированной прибыли фонда Гафаров ответил, что прибыль он не обещал, причем никогда и ни копейки. Если же, кто-то из потерпевших сможет показать в качестве доказательств заключенный с фондом договор, где прописано о гарантированной прибыли, то он может прямо сейчас надеть на основателя фонда наручники и отвезти в российскую тюрьму. Однако Собчак предъявила скриншот с заблокированного сайта фонда — калькулятор прибыли в зависимости от инвестиций. Гафаров назвал это обрезанным изображением, заявив, что внизу якобы была надпись о том, что цифры — лишь примерная статистика.

Он также отверг обвинения в присвоении денег вкладчиков. По его словам, следователи, изъявшие технику фонда, могут посмотреть в ноутбук, где увидят сами, «как это происходило, на кого, на какие кошельки суммы были сделаны».

После звонка экс-инвестору фонда Гафаров захотел прервать беседу с журналисткой, назвав интервью предвзятым, а также потребовал удалить видео с записанным разговором.

— Если вы не удалите, я вызываю полицию, — сказал он, добавив, что сам лично заказал интервью и даже якобы отправил 10 тыс. долларов редактору выпуска, чтобы компенсировать расходы.

Никита Егоров