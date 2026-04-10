Татарстан занял первое место в ПФО по объему спроса на работников в марте 2026 года
В топ востребованных специалистов в марте вошли менеджеры по продажам
По итогам марта 2026 года Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по объему спроса на работников, следует из аналитики рынка труда hh.ru.
Так, в первый весенний месяц в Татарстане открыли свыше 23,3 тыс. вакансий (18% от общего количества предложений работы в округе).
В топ востребованных специалистов в марте вошли менеджеры по продажам (1,7 тыс. вакансий, 9% от общего числа предложений), продавцы-консультанты и кассиры (более 1 тыс. вакансий, 5%), водители (3%), курьеры (3%), бухгалтеры (3%), врачи (2%), повара, пекари и кондитеры (2%), разнорабочие (2%), администраторы (2%), упаковщики и комплектовщики (2%).
В среднем уровень медианной зарплаты, которую предлагали в Татарстане в марте, составил 81,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го данный показатель вырос на 12%.
