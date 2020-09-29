Новости общества

16:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова отметила положительный опыт Татарстана в ситуации с коронавирусом в школах

15:46, 29.09.2020
Голикова отметила положительный опыт Татарстана в ситуации с коронавирусом в школах
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством РФ сообщила о положительном опыте Татарстана по ситуации с коронавирусом в школах.

скриншот

«Есть положительный опыт Татарстана — число детей, остановленных на фильтрах при входе в школу, — 4 381 ребенок, девять были с положительным результатом ковида, число последующих заражений в семье равно нулю», — сообщила она.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также