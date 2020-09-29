Голикова отметила положительный опыт Татарстана в ситуации с коронавирусом в школах

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством РФ сообщила о положительном опыте Татарстана по ситуации с коронавирусом в школах.

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«Есть положительный опыт Татарстана — число детей, остановленных на фильтрах при входе в школу, — 4 381 ребенок, девять были с положительным результатом ковида, число последующих заражений в семье равно нулю», — сообщила она.