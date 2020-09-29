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В Казани пройдет чемпионат мира по борьбе корэш

13:13, 29.09.2020
В Казани пройдет чемпионат мира по борьбе корэш
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани состоится чемпионат мира по борьбе корэш, сообщается на сайте Министерства спорта Республики Татарстан.

Турнир пройдет с 2 по 4 октября, в нем примут участие около 100 спортсменов из 25 стран мира. Предварительные бои состоятся в Центре гребных видов спорта, а победителей выявят 3 октября на территории автодрома «Казань Ринг Каньон».

Спортсмены будут соревноваться в рамках 11 весовых категорий.

Напомним, ранее в Федерации корэш России составили онлайн-рейтинг бойцов.

СпортОбщество Татарстан
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