В Казани пройдет чемпионат мира по борьбе корэш
В Казани состоится чемпионат мира по борьбе корэш, сообщается на сайте Министерства спорта Республики Татарстан.
Турнир пройдет с 2 по 4 октября, в нем примут участие около 100 спортсменов из 25 стран мира. Предварительные бои состоятся в Центре гребных видов спорта, а победителей выявят 3 октября на территории автодрома «Казань Ринг Каньон».
Спортсмены будут соревноваться в рамках 11 весовых категорий.
Напомним, ранее в Федерации корэш России составили онлайн-рейтинг бойцов.
СпортОбщество Татарстан
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