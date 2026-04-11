Минниханов поручил обеспечить безопасность в Татарстане во время Пасхи

В храмах республики традиционно пройдут пасхальные богослужения с большим количеством прихожан

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить пожарную безопасность, а также охрану общественного порядка в культовых объектах республики в период Пасхи. Он подчеркнул, что в местных храмах традиционно пройдут пасхальные богослужения, куда придет на службу большое количество людей, сообщила его пресс-служба.

Напомним, что православный праздник в 2026 году отмечается 12 апреля. Митрополит татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начнется служба в 00:00 12 апреля.



— 12 апреля наши православные сограждане отмечают один из главных христианских праздников — Пасху. Поздравляю всех православных верующих! В храмах республики традиционно пройдут пасхальные богослужения с большим количеством прихожан. Соответствующим службам необходимо принять усиленные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности; охрану общественного порядка в культовых объектах и на их территориях, — сказал руководитель республики.

Отметим, что температура в Татарстане в ночь с 11 на 12 апреля составит от +1 до +6 градусов. Однако в Казани снега не ожидается. При этом в столице РТ запустят три ночных автобуса в пасхальную ночь.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 264 сотрудника МЧС обеспечат пожарную безопасность во время Пасхи.

Никита Егоров