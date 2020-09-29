В школах Татарстана 20 классов закрыты на карантин

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ 20 классов в 15 школах закрыты на карантин. Это на 12 меньше, чем по состоянию на 26 сентября. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Полностью закрытых на карантин школ в республике нет. Большая часть закрытых классов — в Казани, один класс на карантине в Бавлах и один в Набережных Челнах.

Фото: Максим Платонов

По словам пресс-службы Минобрнауки РТ, «динамика положительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости».

В случае сохранения стабильной ситуации и отсутствия роста заболеваемости осенние каникулы в школах проведут в штатном режиме — со 2 по 8 ноября.

По данным Роспотребнадзора по РТ на 25 сентября, с начала учебного года в республике 3 703 ребенка не были допущены на занятия в школах из-за того, что на входном контроле у них выявили признаки заболевания.

