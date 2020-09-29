В Казани стартует осенний призыв в армию
С 1 октября в России стартует призывная кампания. В Казани на призывные комиссии подлежат вызову 4,5 тыс. молодых людей, из них около 700 отправятся в армию.
Как рассказал начальник мобилизационного отдела аппарата исполкома Казани Альфред Ибраев, уже 149 молодых человек уже явились в военкоматы, не дожидаясь старта кампании. Этим призывникам повезло — они смогли выбрать лучшие места для прохождения службы, такие как подшефные части Балтийского флота, части Севастополе или Феодосии.
Также Ибраев сообщил, что на шесть уклонистов от призыва на военную службу в предыдущую призывную кампанию заведены уголовные дела.
В истолкоме Казани подчеркнули, что призывная кампания пройдет по требованиям эпидемиологической службы. Призывникам необходимо иметь с собой маски, на входе каждый пройдет термометрию. В случае повышенной температуры его отправят во внештатный изолятор до прибытия скорой медицинской помощи.
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