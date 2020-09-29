В Казани стартует осенний призыв в армию

С 1 октября в России стартует призывная кампания. В Казани на призывные комиссии подлежат вызову 4,5 тыс. молодых людей, из них около 700 отправятся в армию.

Как рассказал начальник мобилизационного отдела аппарата исполкома Казани Альфред Ибраев, уже 149 молодых человек уже явились в военкоматы, не дожидаясь старта кампании. Этим призывникам повезло — они смогли выбрать лучшие места для прохождения службы, такие как подшефные части Балтийского флота, части Севастополе или Феодосии.

kzn.ru

Также Ибраев сообщил, что на шесть уклонистов от призыва на военную службу в предыдущую призывную кампанию заведены уголовные дела.

В истолкоме Казани подчеркнули, что призывная кампания пройдет по требованиям эпидемиологической службы. Призывникам необходимо иметь с собой маски, на входе каждый пройдет термометрию. В случае повышенной температуры его отправят во внештатный изолятор до прибытия скорой медицинской помощи.

