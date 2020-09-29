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Великобритания ввела против Лукашенко санкции

17:39, 29.09.2020
Великобритания ввела против Лукашенко санкции
Фото: belta.by

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации президента Игоря Сергиенко. Под санкции попали еще пять человек. Среди них — главы силовых ведомств республики. Об этом сообщает RT.

Лукашенко запрещено въезжать в страну. Еще санкции предполагают заморозку активов. Аналогичный список вводила Канада.

kremlin.ru

Ранее сообщалось, что Путин отметил беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию.

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