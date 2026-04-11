ИИ-сервис из Татарстана поможет определить болезнь Паркинсона по голосу за 1 минуту

На сегодняшний день лечение этого заболевания в 80% случаев начинается на поздней стадии

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане работают над сервисом на основе искусственного интеллекта, который за 1 минуту по голосу помогает выявить болезнь Паркинсона. Сервис разрабатывается резидентом ИТ-парка, ООО «Брейнфон», сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Напомним, что 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Лечение этого заболевания в 80% случаев начинается на поздней стадии. Лишь один из трех человек с такой болезнью получает официальный диагноз. В среднем пациенту приходится посетить четырех врачей, прежде чем будет поставлен точный диагноз после появления первых беспокоящих симптомов.

— Компания занимается разработкой инновационного ИИ-сервиса BRAINPHONE для выявления болезней Паркинсона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний по голосу. Нейросеть обучается на аудиозаписях голосов пациентов и здоровых людей и выдает вероятностную оценку с указанием степени уверенности. Решение готовится к проведению клинических испытаний и регистрации в качестве медицинского изделия, — говорится в сообщении.

«Брейнфон» вошел в топ-100 самых перспективных стартапов RB Choice 2025 (ежегодный рейтинг от издания RB.RU). Компания — победитель различных конкурсов и премий, среди них конкурс в сфере госуправления «ПРОФ-IT. Инновация 2024», «Лаборатории инноваций MedLAB 2024» от Сколково и Сеченовского университета. Решение по выявлению болезни Паркинсона включено в карту инновационных решений Москвы.

Никита Егоров