Они проснулись: в Татарстане зафиксировали первые семь укусов клещей

В России в связи с многоснежной зимой в текущем году ожидается рост популяции данных паразитов

В России официально начался сезон активности клещей — первые случаи укусов зафиксированы уже во второй половине марта 2026 года. В Татарстане первый пострадавший обратился за помощью 25 марта, а всего за несколько дней было зарегистрировано уже семь случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, несмотря на общее снижение количества укусов по стране почти в три раза по сравнению с прошлым годом, эксперты не исключают высокой активности клещей из-за снежной зимы, которая помогла паразитам хорошо перезимовать. Подробнее о том, каких видов клещей бояться татарстанцам и куда идти, если укус уже произошел, — в материале «Реального времени».

«Самые тяжелые случаи — это те, которые возникают при посещении Сибири, Дальнего Востока — неевропейской части России»

Сезон активности клещей в России в 2026 году начался уже во второй декаде марта, а первый случай присасывания этих паразитов в Татарстане произошел 25 марта. При этом, по данным начальника отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольги Скударевой, количество зарегистрированных укусов по стране в этом году снизилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Но расслабляться не стоит, ведь страну этой весной и летом ожидает многочисленная популяция клещей, и во всем виновата аномально снежная зима. Именно снег способствует успешной зимовке клещей, сообщила Ольга Скударева.

— В сочетании с ранним наступлением теплых погодных условий выход клещей мы уже отмечаем, — рассказала она на пресс-конференции.

Такой сценарий ожидает и Татарстан, и все Поволжье в целом. По данным руководителя отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексея Костарного, жители и туристы республики имеют значительный риск заболеть клещевым боррелиозом, или же болезнью Лайма. Это заболевание достаточно типично для региона, но из-за увеличения числа клещей может стать большой угрозой, пишет ТАСС.

По данным Роспотребнадзора РТ, на 27 марта в Татарстане было зарегистрировано уже семь случаев обращения с укусами клещей. Как сообщили в пресс-службе управления «Реальному времени», по одному случаю произошло в Высокогорском, Азнакаевском, Зеленодольском и Нурлатском районах, еще два — в Альметьевском районе. Все они подцепили клещей в лесу, на дачном участке и при выгуле собак. Еще один случай зарегистрирован у жителя Казани, у которого присасывание клеща произошло в Сочи.

Пока что в республике случаи с зараженными особями не зарегистрированы. Как отметил внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням и доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов, клещи в Татарстане в большей степени инфицированы боррелиями, в меньшей степени — вирусом клещевого энцефалита — самым пугающим диагнозом с летальным исходом.

— Самые тяжелые случаи — это те, которые возникают при посещении Сибири, Дальнего Востока — неевропейской части России. Они, допустим, там были укушенные, и в Казани наступил период развития заболевания, — рассказал Хаертынов.

Клеща необходимо привезти в санэпидстанцию на Сеченова, 14

Уже ни раз повторялась информация: на природу носите светлые вещи, закрывайте открытые участки тела и проверяйте дома себя и близких (в том числе и животных) на наличие паразитов на теле. Однако если вы все таки не избежали такой беды, то что делать?

Сейчас наблюдается рост обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, и эксперты связывают это не только с активностью самих паразитов, но и с повышением осведомленности населения. Клещевой энцефалит представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку эффективных методов лечения этой инфекции не существует ни в России, ни в мире. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на пресс-конференции.

Единственным надежным способом защиты является вакцинация, особенно для жителей эндемичных регионов и тех, кто планирует поездки в потенциально опасные территории, например в Алтайский или Приморский края.

Боррелиоз, который распространен более широко, в том числе в Татарстане, чем клещевой энцефалит, часто диагностируется с задержкой из-за недостаточной настороженности пациентов, что может привести к развитию хронических и тяжелых форм заболевания: поражение нервной системы, аритмия, миокардит, хронический артрит. Кроме того, клещи могут переносить и другие инфекции — эрлихиоз, анаплазмоз, крайне редкий бабезиоз, а также различные риккетсиозы, включая астраханскую пятнистую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

Халит Хаертынов посоветовал татарстанцам не удалять самостоятельно клеща, а обратиться для этого в травмпункт:

— Иногда думают, что надо ехать обязательно в инфекционную больницу, но туда госпитализируют уже больных с боррелиозом или клещевым энцефалитом. А вот чтобы удалить клеща, можно обращаться в травмпункт.

Как порекомендовал главный инфекционист республики, клеща не следует уничтожать после укуса — рекомендуется доставить его в санэпидстанцию по адресу Сеченова, 14 в Казани для проведения исследования на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза. Хотя возможность проведения такого анализа не всегда доступна, это оптимальный вариант действий. Как рассказали в Роспотребнадзоре РТ, мониторинг инфицированности клещей из внешней среды на клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека традиционно начинается с середины апреля.

— Если нет возможности обследовать клеща, здесь можно не ждать, не испытывать судьбу, а просто провести профилактику от этих заболеваний. Почему это важно? Потому что, если там будет обнаружен возбудитель боррелиоза, тогда человеку можно провести антибиотик-профилактику. А если там будет обнаружен вирус клещевого энцефалита, то можно ввести иммуноглобулин, — рассказал Хаертынов.

В случаях невозможности обращения необходимо удалить клеща самостоятельно.

— Снимать присосавшихся клещей лучше используя пинцет, при этом нужно не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Захватив клеща любым способом, следует его повернуть вокруг своей оси на 360º и потянуть вверх. Можно удалять клещей при помощи нитки — завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть вверх. Ранку после удаления обязательно продезинфицируйте раствором йода или спирта, — рассказали в РПН.



Что делают, чтобы нас защитить?

По словам Ольги Скударевой, пик активности клещей традиционно приходится на конец марта — начало апреля, при этом около 70% случаев присасывания регистрируется в местах отдыха: на садовых участках, во время пикников и рыбалки. Она отметила, что на протяжении нескольких лет в России насчитывается 49 эндемичных субъектов, хотя не все муниципальные образования в этих регионах являются таковыми — актуальный перечень публикуется ежегодно.

В настоящее время профилактические обработки территорий уже начались на юге России, где раньше наступило потепление. В первую очередь обработке подвергаются пастбища, загородные лагеря и т.д., а массовые мероприятия по дезинсекции запланированы на апрель — май.

— До начала сезона мы даем в территориальный орган анализ эпидемиологической ситуации прошлого года и прогноз ее развития с учетом данных наших референс-центров. Уже с начала марта мы вводим мониторинг. Это не только за обращаемостью, заболеваемостью, но и за тем, сколько объемов площадей обработки уже запланировано, сколько денег на это предусмотрено, процент этого выполнения. Этот еженедельный мониторинг центральным аппаратом проводится, — сообщила Скударева.

Специалисты называют вакцинацию одним из самых важных методов для защиты от рисков.

— Клещевой энцефалит может привести без своевременного начала лечения к неблагоприятному исходу, и не всех пациентов удается спасти в стационаре, потому что нет средств доказанной клинической эффективности в отношении лечения этой инфекции. Причем нет не только в России, но и в мире. Зато есть средство профилактики, то есть вакцинации, поэтому все те, кто живут в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах, активно вакцинируются, — рассказала Пшеничная.

В настоящее время в России доступно несколько видов вакцин против клещевого вирусного энцефалита, и схема этой вакцинации зависит от вида вакцины. Вакцинация от клещевого энцефалита проходит по ускоренной схеме: нужно сделать две прививки с перерывом от 2 недель до месяца. После этого через год надо сделать первую повторную прививку, а потом повторять ее каждые 3 года. Защита появляется только после двух уколов. Но организму нужно время — 3–4 недели — чтобы выработать иммунитет. Поэтому заканчивать вакцинацию надо минимум за месяц до поездки в опасные районы.