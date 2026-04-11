Житель Казани незаконно установил оборудование для игры в покер в квартире

Он также привлек к делу двух своих знакомых, которые организовывали азартные игры

Трех жителей Казани обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Следователями уже завершено расследование уголовного дела в отношении фигурантов, сообщила пресс-служба СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2024 году один из обвиняемых арендовал помещение в одном из домов по ул. Глушко, где установил оборудование для игры в покер. В последующем он привлек к совершению преступления двух знакомых, занимавшихся непосредственной организацией игрового процесса, с которыми проводил незаконные азартные игры.

Однако в феврале противоправную деятельность нарушителей пресекли. Собрав достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

