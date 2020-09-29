В ближайшее время Совбез рассмотрит новый проект антинаркотической политики

В ближайшее время Совет безопасности рассмотрит проект антинаркотической стратегии на ближайшие 10 лет. Об этом сообщил на совещании по проблемам попавших в зависимость от наркотиков людей зампред Совбеза Дмитрий Медведев.



В текущем году заканчивается действие Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года. За последние десять лет употребляющих наркотики стало меньше, сократилось и количество преступлений в состоянии наркотического опьянения.

Медведев обратил внимание на то, что в Татарстане и Алтайском крае, Псковской, Свердловской, Иркутской областях и Ханты-Мансийском автономном округе активно занимаются вопросами антинаркотической политики, выделяя из бюджета средства на создание рабочих мест для успешно излечившихся от наркомании.

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«В 2019 году на эти цели было выделено более полумиллиарда рублей», — приводит его слова «Российская газета».

Напомним, с начала сентября сотрудники полиции Татарстана изъяли почти 2 килограмма наркотиков.

